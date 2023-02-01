Thaiger: россиянка откусила палец британке во время отдыха на Тайланде

Издание Thaiger сообщило об инциденте, в результате которого британская туристка в Тайланде лишилась части пальца.

Новостное агентство Thaiger уведомляет, что гражданка России откусила часть пальца подданной Великобритании во время отдыха в клубе Koh Raham на тайском острове Пхаган. Известно, что россиянка отдыхала вместе с молодым человеком и напала на британку, которая вместе с гражданкой Германии сидели неподалёку.

По данным Thaiger, причиной нападения являлся тот факт, что россиянка не хотела находиться рядом с женщинами из недружественных стран. Примечательно, что гражданка РФ смогла избежать правосудия, улетев в Малайзию.