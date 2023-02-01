СМИ: ГБР Украины провело обыски у Коломойского и Авакова в рамках возбужденных дел

ГБР Украины провело обыски в домах олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Коломойский обвиняется в «хищении нефтепродуктов» на сумму, эквивалентную 930 миллионам евро, сообщают украинские СМИ во вторник, 1 февраля.

Коломойский находится под следствием с прошлого года, в рамках этого дела были проведены обыски.

В ноябре доли Коломойского в полугосударственных нефтегазовых компаниях были конфискованы из-за войны с Россией.

На опубликованных в соцсетях фотографиях, сделанных в среду, видно, что миллиардер сидит дома рядом с сотрудником СБУ.

Коломойский долгое время считался сторонником действующего президента Владимира Зеленского. Но в последнее время последний все больше дистанцируется от Коломойского и, по имеющимся данным, лишил олигарха украинского гражданства.

Утверждается, что расследование в отношении Авакова проходит на фоне крушения вертолета в середине января, в результате которого погиб министр внутренних дел Денис Монастырский.

Аварийный вертолет произвела французская компания Airbus. Договоры на покупку были заключены при Авакове, который возглавлял министерство с 2014 по 2021 год.

