Из гримерной Чуриковой в Ленкоме сделают мемориальное место

Гримерная актрисы Инны Чуриковой останется в том виде, какой была при жизни артистки.

Глава литературно-драматургической части театра "Ленком" Ирина Горюнова сообщила, что директор учреждения культуры Марк Варшавер принял решение сделать гримерную Инны Чуриковой мемориальным местом.

Это значит, что все останется так, как было при жизни знаменитости.

Горюнова добавила, что вскоре будет объявлен конкурс на создание памятника именитой актрисе на Новодевичьем кладбище. Все расходы возьмет на себя "Ленком".