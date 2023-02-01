Кабмин Украины отправил в отставку руководство Таможни страны
2023-02-01 16:40
Украинский Кабинет министров уволил лидеров управляющих национальной Таможней.
1 февраля новостное агентство "Страна.ua" сообщило, что по поручению членов Кабинета министров Украины был уволен исполняющий обязанности председателя украинской Таможенной службы Вячеслава Демченко и его заместителей в количестве двух человек. По данным журналистов "Страны", должность Демченко с большой вероятностью займёт Сергей Звягинцев.
Примечательно, что ранее член офиса Зеленского Давид Арахамия анонсировал увольнение руководства национальной таможенной службы, отметив, что это произойдёт сегодня.
Опубликовано: Ткачёв Андрей