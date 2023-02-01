Два инкассаторских броневика «Бони» и «Клайд» Чехия переоборудует для эвакуации раненых на Украине

Власти Чехии переоборудуют два мощных броневика для перевозки денег и ценностей в машины скорой помощи для Украины.

Представитель Национального банка в Праге подтвердила, что для этой цели были предоставлены бронированные грузовики. Бронеавтомобили использовались для перевозки крупных сумм наличных денег внутри страны.

Грузовики весят около 15 тонн с максимальной полезной нагрузкой.

Благодаря своей броне спецмашины будут использоваться для безопасного вывоза раненых бойцов из зоны боевых действий.

Модернизированные для целей медслужбы броневики назвали «Бони» и «Клайд» в честь знаменитых американских гангстеров.