Два инкассаторских броневика «Бони» и «Клайд» Чехия переоборудует для эвакуации раненых на Украине
2023-02-01 16:40
Власти Чехии переоборудуют два мощных броневика для перевозки денег и ценностей в машины скорой помощи для Украины.
Представитель Национального банка в Праге подтвердила, что для этой цели были предоставлены бронированные грузовики. Бронеавтомобили использовались для перевозки крупных сумм наличных денег внутри страны.
Грузовики весят около 15 тонн с максимальной полезной нагрузкой.
Благодаря своей броне спецмашины будут использоваться для безопасного вывоза раненых бойцов из зоны боевых действий.
Модернизированные для целей медслужбы броневики назвали «Бони» и «Клайд» в честь знаменитых американских гангстеров.
Опубликовано: Тарас Медведев