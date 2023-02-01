Сальдо: солдаты ВСУ регулярно переходят на сторону армии России

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о случаях перехода украинских военных на сторону ВС РФ.

1 февраля Владимир Сальдо публично заявил, что представители вооружённых сил Украины часто переходят на сторону армии России в ходе ведения спецоперации. При этом Сальдо признал, что переход бойцов ВСУ в ряды российской армии не является феноменом массового характера.

Также Владимир Сальдо отметил, что руководство Министерства обороны РФ не рассказывает о случаях перехода украинских военных на российскую сторону, поскольку агенты СБУ могут репрессировать родственников примкнувших к армии России украинцев.