Представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой французского президента Эммануэля Макрона, который допустил, что Запад может передать Украине военные самолёты.

Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который публично заявил, что поставка истребителей образца армий НАТО вооружённым силам Украины необязательно спровоцирует эскалацию в регионе. По мнению Захаровой, подобные высказывания Макрона лишены логики, которая обычно присутствует у взрослых людей.

Примечательно, что ранее президент США Джо Байден сообщил, что не намерен поставлять украинским войскам американские истребители F-16 по запросу администрации Киева.