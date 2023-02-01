Жена Дроздова рассказала, как чувствует себя ведущий

Супруга ученого-зоолога и ведущего Николая Дроздова Татьяна рассказала, как чувствует себя звезда экрана после того, как попал в больницу с многочисленными переломами.

Супруга ведущего ТВ Николая Дроздова Татьяна Татьяна сообщила в интервью KP.RU, что у мужа слабость, но он большой оптимист.

Вторую неделю знаменитость лечится в больнице, куда попал с серьезными травмами.

Жена звезды экрана рассказала, что он сломал 7 ребер, одно из которых повредило легкое Николая.

Татьяна сообщила, что они с дочкой Леной по очереди дежурят в палате больного, которому уже разрешили вставать.

Травма тяжелая, но Дроздов находится всегда в хорошем настроении, что отметила его любимая женщина.