Жена Дроздова рассказала, как чувствует себя ведущий
2023-02-01 16:48
Супруга ученого-зоолога и ведущего Николая Дроздова Татьяна рассказала, как чувствует себя звезда экрана после того, как попал в больницу с многочисленными переломами.
Супруга ведущего ТВ Николая Дроздова Татьяна Татьяна сообщила в интервью KP.RU, что у мужа слабость, но он большой оптимист.
Вторую неделю знаменитость лечится в больнице, куда попал с серьезными травмами.
Жена звезды экрана рассказала, что он сломал 7 ребер, одно из которых повредило легкое Николая.
Татьяна сообщила, что они с дочкой Леной по очереди дежурят в палате больного, которому уже разрешили вставать.
Травма тяжелая, но Дроздов находится всегда в хорошем настроении, что отметила его любимая женщина.
Опубликовано: Наталья Гончарова