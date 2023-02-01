В Центре боевой подготовки Бундесвера столкнулись два БМП Puma, 12 человек ранены

2023-02-01 16:52

Двенадцать солдат получили ранения в результате серьезной аварии с участием двух боевых машин пехоты Puma в Центре боевой подготовки Бундесвера в земле Саксония-Анхальт в среду.

Один из них очень тяжело ранен, сообщил представитель Бундесвера Немецкому агентству печати. 

Тяжелораненого солдата доставили в больницу на спасательном вертолете, отметил источник. 

По имеющейся информации, два БМП столкнулись на высокой скорости. 

GÜZ возле Гарделегена - это центральный армейский учебный центр по обращению с системами вооружений. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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