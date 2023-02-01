Гончаренко: Резников может покинуть пост министра обороны Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко анонсировал смещение Алексея Резникова с поста главы украинского Минобороны.

Вечером среды украинский народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть данную должность, став главной Министерства юстиции страны.

Примечательно, что ранее в Украине разгорелся скандал из-за того, что ряд местных журналистов узнали о коррупционной схеме внутри Министерства обороны страны, в рамках которой чиновники закупали продукты питания для солдат ВСУ по ценам, которые превышали рыночные в 2-3 раза.