Пропавшую радиоактивную капсулу нашли австралийские экстренные службы

Власти Западной Австралии заявили, что обнаружили крошечную радиоактивную капсулу, пропавшую на прошлой неделе.

В связи с очень маленькими размерами, 6 на 8 мм, можно сказать, что экстренные службы «буквально нашли иголку в стоге сена».

Власти опубликовали снимок с крупным планом капсулы на месте находки.

Инструмент содержит небольшое количество цезия-137, который может вызвать повреждение кожи, ожоги или лучевую болезнь.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto извинился за потерю устройства, которое используется в качестве измерителя плотности в горнодобывающей промышленности.

Сейчас вокруг капсулы установлена 20-метровая «запретная зона», пока она не помещена в свинцовый контейнер.