«Транснефть»: нефтепровод «Дружба» продолжил работу после удара ВСУ

Пресс-служба компании "Транснефть" рассказала о работе трубопровода "Дружба" после ракетной атаки украинских военных.

1 февраля администрация компании "Транснефть" опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что ракетный удар вооружённых сил Украины по нефтеперерабатывающему объекту "Новозыбково" в Брянской области России не повлиял на работу нефтепровода "Дружба", который продолжил прокачку нефти в штатном объёме.

Известно, что в результате инцидента с падением украинской ракеты на территории "Новозыбково" пострадавших и погибших на объекте не обнаружено.