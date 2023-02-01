«Транснефть»: нефтепровод «Дружба» продолжил работу после удара ВСУ
2023-02-01 17:05
Пресс-служба компании "Транснефть" рассказала о работе трубопровода "Дружба" после ракетной атаки украинских военных.
1 февраля администрация компании "Транснефть" опубликовала пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что ракетный удар вооружённых сил Украины по нефтеперерабатывающему объекту "Новозыбково" в Брянской области России не повлиял на работу нефтепровода "Дружба", который продолжил прокачку нефти в штатном объёме.
Известно, что в результате инцидента с падением украинской ракеты на территории "Новозыбково" пострадавших и погибших на объекте не обнаружено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей