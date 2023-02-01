РГГУ предложил закрыть доступ к чат-боту ChatGPT для студентов

Администрация Российского государственного гуманитарного университета предложила ограничить доступ к нейросети ChatGPT некоторым категориям граждан РФ.

Вечером 1 февраля пресс-служба РГГУ сообщила, что администрация ВУЗа предлагает закрыть доступ к чат-боту нейросети ChatGPT для российских студентов, поскольку его использование оказывает отрицательное воздействие на весь образовательный процесс в стране, ставя под угрозу его существование.

Накануне стало известно, что один из российских студентов успешно защитил диплом, написанный нейросетью ChatGPT. Примечательно, что диплом был оригинален на 86 процентов.