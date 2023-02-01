Малюк: масштабные обыски в Украине проходят по приказу Зеленского
2023-02-01 17:22
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк утверждает, что Владимир Зеленский является инициатором обысков в стране.
1 февраля ВРИО главы Службы безопасности Украины Василий Малюк дал интервью журналистам издания "Страна.ua", где публично заявил, что череда громких отставок и обысков в стране происходят по личному распоряжению Владимира Зеленского и направлены на борьбу с неким "внутренним врагом".
По словам Малюка, агенты СБУ не намерены прекращать программу по проведению обысков по всей Украине, планомерно выявляя всех виновных в преступлениях против государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей