Малюк: масштабные обыски в Украине проходят по приказу Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк утверждает, что Владимир Зеленский является инициатором обысков в стране.

1 февраля ВРИО главы Службы безопасности Украины Василий Малюк дал интервью журналистам издания "Страна.ua", где публично заявил, что череда громких отставок и обысков в стране происходят по личному распоряжению Владимира Зеленского и направлены на борьбу с неким "внутренним врагом".

По словам Малюка, агенты СБУ не намерены прекращать программу по проведению обысков по всей Украине, планомерно выявляя всех виновных в преступлениях против государства.