Владимир Сальдо утверждает, что за время спецоперации в Украине бойцы ВСУ не смогли вытеснить российских военных с занимаемых ими рубежей.

Вечером 1 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо публично заявил, что за время проведения СВО в Украине бойцы ВСУ не сумели вытеснить российских военных ни с одной позиции, которая находится под контролем армии России. Сальдо отметил, что все отдохы солдат ВС РФ с прежних рубежей были согласованы с вышестоящим командованием.

Также Владимир Сальдо выразил уверенность, что в недалёком будущем войска России вернут под контроль все населённые пункты, которые заняты подразделениями ВСУ.