Молдавский депутат добился отмены штрафа за ношение георгиевской ленты

Депутат Компартии Молдавии Антон Мирон успешно обжаловал в суде штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.

1 февраля стало известно, что молдавский депутат от коммунистической партии Антон Мирон, являющийся ветераном, добился в суде аннулирования штрафа в размере 480 долларов за ношение георгиевской ленточки во время шествия участников проекта "Бессмертный полк" в Молдавии.

Известно, что в минувшем году Мирон участвовал в шествии "Бессмертного полка", неся в руках портрет своего отца вместе с георгиевской лентой.