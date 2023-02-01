CBS: агенты ФБР пришли в дом Байдена с обыском по делу о секретных бумагах

1 февраля сотрудники ФБР инициировали обыск частного дома Джо Байдена в Делавэре.

Вечером среды американский телеканал CBS News сообщил, что представители Федерального бюро расследований США пришли в дом Джозефа Байдена в Делавэре для обыска по делу о секретных документах, ранее найденных в офисе президента.

Известно, что во время американских промежуточных выборов в ноябре 2022 года члены команды Байдена нашли в его кабинете до десяти папок с секретной документацией, в которой фигурировали разведданные об Украине, Иране и Великобритании. Большинство из документов проходили под грифом "совершенно секретно".