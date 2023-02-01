Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая рассказала о признании Джона Кирби в сотрудничестве США и Украины в рамках работы биологических лабораторий.

Вечером 1 февраля Ирина Яровая публично заявила, что недавние признания советника Байдена по нацбезопасности Джона Кирби подтверждают, что американский Пентагон сотрудничал с правительством Украины в секретных работах на территории биологических лабораторий.

Примечательно, что ранее Кирби признал, что администрации Вашингтона и Киева имели соглашения о совместной работе в области предотвращения коронавирусной пандемии.