Яровая: Кирби признал работу Пентагона в биолабораториях Украины
2023-02-01 17:49
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая рассказала о признании Джона Кирби в сотрудничестве США и Украины в рамках работы биологических лабораторий.
Вечером 1 февраля Ирина Яровая публично заявила, что недавние признания советника Байдена по нацбезопасности Джона Кирби подтверждают, что американский Пентагон сотрудничал с правительством Украины в секретных работах на территории биологических лабораторий.
Примечательно, что ранее Кирби признал, что администрации Вашингтона и Киева имели соглашения о совместной работе в области предотвращения коронавирусной пандемии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей