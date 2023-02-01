Юсов: боевые действия в Украине активизируются в феврале и марте
2023-02-01 17:52
Представитель ГУР Украины Андрей Юсов анонсировал активизацию боевых действий на территории своей страны.
1 февраля издание "FreeДом" взяло интервью у сотрудника Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, который публично заявил, что в течение февраля и марта боевые действия на территории его государства будут интенсифицированы. При этом Юсов признал, что украинские Вооружённые силы несут ощутимые потери во время конфликта с Россией.
Примечательно, что в заявлении Андрея Юсова об активизации боевых действий в Украине нет информации о том, кто станет инициатором усиления конфликта в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей