Дмитрий Медведев дал оценку высказыванию Бориса Джонсона, который призвал страны Запада передать войскам Украины истребители.

В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил заявление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который считает, что Министерства обороны западных государств должны передать истребители украинским войскам. По мнению Медведева, поставка истребительной авиации подразделениям ВСУ не спасёт Украину от поражения в конфликте.

Также Дмитрий Медведев посоветовал Борису Джонсону заняться написанием статей про автотранспорт для газеты GQ, чем британский политик увлекался ранее.