Подоляк: Маск сокращает охват аккаунтов в Twitter, связанных с Украиной

Михаил Подоляк обвинил Илона Маска в сокращении охвата украинских аккаунтов в Twitter.

Вечером среды официальный представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что новый глава компании Twitter Илон Маск искусственно занижает охват украинских профилей в данном мессенджере с целью замалчивания темы боевых действий на территории Украины.

При этом Подоляк отметил, что подобная деятельность Маска является очевидной для всей мировой общественности, призвав американца прекратить пессимизацию украинских аккаунтов в Twitter.