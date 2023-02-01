Пригожин: войска России пока не взяли Артёмовск в оперативное окружение

Евгений Пригожин опроверг информацию об оперативном окружении Артёмовска российскими военными.

Вечером 1 февраля российский предприниматель и основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин публично заявил, что к текущему моменту вооружённые силы России ещё не взяли населённый пункт Артёмовск в оперативное окружение.

Примечательно, что ранее в тот же день офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска России взяли Артёмовск в "подкову", и для полного окружения города им необходимо установить контроль над трассой из Артёмовска в Часов Яр, заняв ещё десять километров участка фронта неподалёку.