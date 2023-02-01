CNN: Нетаньяху заявил о нежелании Израиля воевать с Россией
2023-02-01 18:13
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что его страна не желает нового военного противостояния с российскими войсками.
В среду журналисты американского телеканала CNN взяли интервью у израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху, который публично заявил, что он не имеет намерений провоцировать новый военный конфликт с участием России и Израиля. Также политик отметил, что в настоящий момент отношения между администрациями Тель-Авива и Москвы можно охарактеризовать как сложные.
Биньямин Нетаньяху напомнил, что в районе сирийской границы военные самолёты Израиля и ВВС России ежедневно пролетают слишком близко друг к другу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей