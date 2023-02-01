Захарова назвала смелыми слова сестры Ким Чен Ына о роли США в Украине

Мария Захарова поблагодарила Ким Ё Чжон за позицию о причастности США к украинскому конфликту.

1 февраля представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о словах сестры северокорейского Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая публично заявила, что поставка американского вооружения украинским войскам привела к эскалации конфликта в регионе, сделав США его участником.

По мнению Захаровой, слова Ким Ё Чжон является справедливой оценкой сложившейся в Украине ситуации, однако для публичного высказывания подобной позиции необходима смелость.