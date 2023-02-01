МИД РФ: НАТО втягивает Японию и Южную Корею в конфликт на Украине

Сотрудник российского МИДа Мария Захарова обвинила Соединённые Штаты и страны Североатлантического альянса в попытке втянуть в украинский кризис Южную Корею и Японию.

В среду вечером Мария Захарова публично заявила, что правительство Соединённых Штатов и государств-участников военно-политического блока НАТО систематически пытаются принудить власти Японии и Южной Кореи к поступательному вовлечению в боевые действия на территории Украины.

В частности, Захарова напомнила, что высокопоставленные американские чиновники всё чаще посещают страны азиатского региона с рабочими визитами, пытаясь навязать местным политикам своё видение украинского конфликта.