Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о вовлечённости западных государств военное противостояние с российской армией.

1 февраля Мария Захарова со ссылкой на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова публично заявила, что государства западного региона начали переходить от гибридной антироссийской войны к прямому военному столкновению с армией России, о чём свидетельствует интенсификация поставок вооружений образца НАТО в Украину.

По мнению Захаровой, подобное поведение западных политиков разрушает дипломатические связи между странами Североатлантического альянса и Россией.