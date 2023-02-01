Столтенберг: поставки оружия Киеву создают условия для мира в Украине

Йенс Столтенберг утверждает, что решение стран НАТО поставлять оружие Киеву может прекратить боевые действия на территории украинского государства.

Вечером 1 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что переброска западных вооружений в Украину является путём для создания условий мирного разрешения конфликта в регионе и подписания договора о прекращении боевых действий между Киевом и Москвой.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, в настоящий момент Столтенберг отправился в азиатское турне с целью склонить Японию и Южную Корею ко вступлению в украинский конфликт в качестве участников.