Богомаз: с начала СВО в Брянской области 4 человека погибли от обстрелов ВСУ
2023-02-01 18:39
Александр Богомаз рассказал о количестве погибших в Брянской области россиян после начала спецоперации.
1 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после начала спецоперации в Украине подконтрольный ему регион был обстрелян подразделениями ВСУ 272 раза, что привело к гибели четырёх россиян и ранению ещё двадцати двух.
При этом Александр Богомаз подчеркнул эффективность работы российских систем противовоздушной обороны, которые перехватывают украинские снаряды на подлёте, предотвращая человеческие жертвы среди населения Брянской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей