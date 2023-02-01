Богомаз: с начала СВО в Брянской области 4 человека погибли от обстрелов ВСУ

Александр Богомаз рассказал о количестве погибших в Брянской области россиян после начала спецоперации.

1 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после начала спецоперации в Украине подконтрольный ему регион был обстрелян подразделениями ВСУ 272 раза, что привело к гибели четырёх россиян и ранению ещё двадцати двух.

При этом Александр Богомаз подчеркнул эффективность работы российских систем противовоздушной обороны, которые перехватывают украинские снаряды на подлёте, предотвращая человеческие жертвы среди населения Брянской области.