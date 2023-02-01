GT: Европа не может исключить Россию из своей архитектуры безопасности

Журналисты китайской газеты Global Times сообщили о неспособности европейских государств вычленить Россию из архитектуры безопасности региона.

Обозреватель китайского информагентства Global Times Чжао Лун утверждает, что лидеры государств Европы пытаются исключить Россию из будущего проекта архитектуры европейской безопасности, однако это невозможно, поскольку РФ является самой большой страной в регионе, обладающей выдающейся военной мощью.

При этом Лун выразил уверенность, что правительства России и государств-членов Европейского союза восстановят доверие между собой в обозримом будущем.