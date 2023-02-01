Немецкий Rheinmetall собирается производить американскую артиллерийскую систему HIMARS
2023-02-01 18:48
В интервью агентству Reuters генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ведет переговоры с Lockheed Martin о производстве M142 HIMARS.
Цель Rheinmetall — заключить сделку на Мюнхенской конференции по безопасности, запланированной на 17 февраля.
«У нас есть технология производства боеголовок, а также ракетных двигателей. И у нас есть грузовики, на которые можно установить пусковые установки», — сказал Армин Паппергер, рассчитывая на инвестиции в несколько сотен миллионов евро.
Ведущий военный промышленник Германии с начала СВО на Украине увеличил стоимость своих акций на бирже на 170 процентов.
Опубликовано: Таарас Медведев