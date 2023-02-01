Трикарико: расширение НАТО повысит напряжённость в отношениях с РФ

Отставной итальянский генерал Леонардо Трикарико выступил против присоединения Швеции и Финляндии к блоку НАТО.

1 февраля экс-глава штаба военно-воздушных сил Италии Леонардо Трикарико публично заявил, что он не поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку их членство в организации спровоцирует рост в отношениях между блоком и Россией.

Трикарико напомнил, что десятая статья устава НАТО предполагает, что присоединение новых стран к Североатлантическому альянсу должно обеспечивать рост его обороноспособности, однако сейчас расширение организации может привести к обратным последствиям.