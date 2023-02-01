Минфин США ввёл санкции против десяти физлиц и 12 компаний за связи с РФ
2023-02-01 18:54
Американское Министерство финансов сообщило о расширении антироссийского санкционного списка.
1 февраля пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов объявила о введении новых санкций против десяти физических лиц и двенадцати компаний, которые по версии американского финансового ведомства связаны с Россией и имеют отношение к спецоперации в Украине.
Известно, что под новые американские санкции попали граждане Узбекистана, России, Латвии, Сингапура, Кипра и Израиля. Под санкции также попали предприятия из Латвии, Болгарии, Кипра, Израиля и Сингапура.
Опубликовано: Ткачёв Андрей