Минфин США ввёл санкции против десяти физлиц и 12 компаний за связи с РФ

Американское Министерство финансов сообщило о расширении антироссийского санкционного списка.

1 февраля пресс-служба Министерства финансов Соединённых Штатов объявила о введении новых санкций против десяти физических лиц и двенадцати компаний, которые по версии американского финансового ведомства связаны с Россией и имеют отношение к спецоперации в Украине.

Известно, что под новые американские санкции попали граждане Узбекистана, России, Латвии, Сингапура, Кипра и Израиля. Под санкции также попали предприятия из Латвии, Болгарии, Кипра, Израиля и Сингапура.