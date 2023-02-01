Гладков: ВСУ обстреляли село Новостроевка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что бойцы ВСУ обстреляли село Новостроевка в Грайворонском городском округе.

В среду вечером, 1 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли село Новостроевка в Грайворонском городском округе, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Гладков добавил, что в результате «прилётов» со стороны ВСУ в белгородском селе незначительно повреждены три жилых дома.

Помимо прочего, украинские боеприпасы попали на территорию местного фермерского хозяйства, нарушив целостность хозяйственных построек и спецтехники.