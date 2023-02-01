В Волгограде накануне 80-летия Сталинградской битвы открыли бюст Сталину

В Волгограде в среду, 1 февраля, состоялось торжественное открытие бюста Сталина в канун 80-летия знаменитой Сталинградской битвы.

В центре Волгограда в канун юбилея победы в Сталинградской битве открыли памятники Сталину, Василевскому и Жукову», - сообщает РИА Новости с места событий.

Завтра, 2 февраля, в регион прибудет президент России Владимир Путин, который примет участие в торжествах по случаю знаменательного юбилея.

Президент России проведет встречи с руководством региона, а также пообщается с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва».