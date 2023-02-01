Оззи Осборн отменил европейский тур по состоянию здоровья

Знаменитый исполнитель тяжелого металлического рока Оззи Осборн отменяет свое турне по Великобритании и Европе, заявив, что он «физически не способен» из-за травмы позвоночника, перенесенной несколько лет назад.

Я осознал, что физически не в состоянии провести следующие концерты в Европе и Великобритании, поскольку я знаю, что не могу позволить себе необходимое путешествие», — написал 74-летний британский певец в Twitter.

Тур, запланированный на май и июнь, в который вошли также Мадрид, Цюрих и несколько городов Германии, уже несколько раз откладывался из-за состояния его здоровья артиста и пандемии Covid-19.