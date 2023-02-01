Мухитов: уехавшие из России граждане подставили стране подножку

Член Совета безопасности РФ Наиль Мухитов выступил с критикой россиян, которые покинули страну после начала спецоперации и частичной мобилизации.

Вечером среды персональный помощник лидера российского Совбеза Наиль Мухитов публично заявил, что после начала спецоперации в Украине некоторые граждане покинули родину, тем самым подставив ей подножку, в то время как многие их соотечественники продолжили жить в России.

По мнению Мухитова, начатая Владимиром Путиным СВО в Украине показала, на кого государство в состоянии рассчитывать, а кто уклоняется от своих обязанностей, рассуждая лишь о наличии у себя прав.