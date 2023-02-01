Писториус повторяет историю своей предшественницы Ламбрехт разъезжая на «Леопарде»

Новый министр обороны Германии Писториус в среду, 1 февраля, стал «звездой» соцсетей, снявшись на танке «Леопард», который стал символом уступок Германии консолидации стран Балтии по поставкам вооружений Киеву.

Писториус повторяет фотосессию своей предшественницы Критсин Ламбрехт, которая также каталась на «Леопарде», а позже была вынуждена подать в отставку под давлением европейских и немецких политиков.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель «Рейнметалл», который в том числе выпускает танки «Леопард», договаривается с американской компанией Lockheed Martin о производстве M142 HIMARS.