Учебная миссия ЕС возьмет на курсы еще 15 тысяч украинских солдат

Масштабы нынешней учебной миссии ЕС для украинских вооруженных сил должны быть удвоены.

Новая цель состоит в том, чтобы обучить 30 000 украинских солдат в странах ЕС, заявили в среду несколько официальных лиц ЕС в Брюсселе. На данный момент цель состоит в том, чтобы обучить около 15 000 солдат.

Начало учебной миссии ЕС было принято в ноябре министрами иностранных дел стран-членов. Тогда говорили, что до 15 тысяч украинских солдат должны пройти обучение в Германии, Польше и других странах ЕС.

В рамках миссии ЕС Бундесвер проведет обучение инструкторов, медицинское обучение и обучение системам вооружения.

Согласно первоначальным планам, Германия хотела в первые несколько месяцев обучить бригаду численностью до 5000 украинских солдат.