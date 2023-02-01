Москва сомневается, что ДСНВ будет продлен после 2026 года

После критики, последовавшей со стороны США Россия подтвердила свои сомнения в продолжении действия стратегического договора по контролю над ядерными вооружениями, но в то же время подчеркнула его важность.

«Доказательств этому мало», — ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, на вопрос не планируются ли дальнейшие переговоры о продлении ДСНВ на период после 2026 года.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков недавно назвал истечение срока действия соглашения о стратегическом ядерном разоружении «весьма возможным сценарием».

Пи этом Песков также подчеркнул, что Россия, по-прежнему считает очень важным продолжение этих договоренностей.

После введения санкций против России, она перестала выполнять инспекторские проверки, которые предусмотрены ДСНВ и временно вышла из договора в этой связи.