Зеленский признался, что его не пригласили на встречу с Байденом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу с Джо Байденом в Польшу.

Ранее польский президент Анджей Дуда анонсировал визит Байдена, который должен состояться в феврале.

Издание Dziennik Gazeta Prawna написало, что в Польше может состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

В качестве площадки для встречи президентом Польши и Украины рассматриваются города Варшава и Жешув.