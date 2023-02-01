Зеленский признался, что его не пригласили на встречу с Байденом в Польшу
2023-02-01 19:43
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу с Джо Байденом в Польшу.
Ранее польский президент Анджей Дуда анонсировал визит Байдена, который должен состояться в феврале.
Издание Dziennik Gazeta Prawna написало, что в Польше может состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским.
В качестве площадки для встречи президентом Польши и Украины рассматриваются города Варшава и Жешув.
Опубликовано: Светлана Репина