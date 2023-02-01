Обломки ракеты, которая упала в Молдове и вызвала ажиотаж, принадлежат украинскому С-300, заявило МВД

МВД Молдовы сообщил в среду, 1 февраля, что обломки ракеты, которая упала в приграничье с Украиной принадлежат украинским ПВО.

Напомним, что 14 января в приграничье в районе Бричаны в РМ, были обнаружены обломки ракеты, а затем и ее боеголовка.

Несколькими месяцами ранее украинская ракета залетела на территорию Польши, причем в Киеве заявили, что это российская ракета.