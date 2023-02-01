Global Times: попытки Европы сдерживать и ослаблять Россию приведут к новым конфликтам
2023-02-01 19:54
Издание Global Times опубликовало материал Чжао Луня, который утверждает, что Европе придется строить новую архитектуру безопасности с учетом позиции России.
По его словам, конфликт на Украине произошел из-за неготовности ЕС отказаться от стратегии «неделимой безопасности», в которой ведущая роль отводится НАТО.
Лунь напоминает, что Запад в свое время отказался от ведения переговоров с Россией на равных.
Он отмечает, что попытки Европы сдерживать Россию и ослаблять ее приведут к новым конфликтам.
Опубликовано: Светлана Репина