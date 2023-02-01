Писториус проехался на танке Leopard по бездорожью в Германии

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус лично проехал на танке Leopard немецкого производства.

1 февраля с недавних пор возглавляющий Министерство обороны Германии Борис Писториус обкатал танк Leopard 2A6, опубликовав фотосессию с мероприятия на сайте оборонного ведомства страны. Позднее Писториус сообщил, что Кабинет министров ФРГ обязан заместить танки, которые бундесвер поставит Украине.

При этом Борис Писториус признался, что ему безразлично, откуда немецкое правительство возьмёт деньги для покупки новых танков Leopard 2A6.