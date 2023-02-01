Пушилин встретился с Бутом на территории ДНР

Денис Пушилин провёл рабочую встречу с Виктором Бутом, которые прибыл в Донецкую Народную республику.

1 февраля временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин опубликовал сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что член партии ЛДПР Виктор Бут лично приехал в Донецк и встретился с ним. По данным Пушилина, вместе с Бутом они обсудили влияние политики Соединённых Штатов на национальные интересы других стран.

Известно, что Виктор Бут вернулся в Россию в декабре в результате обмена на американку Бриттни Грайнер, приговорённую к тюремному сроку в РФ за контрабанду наркотиков. Сам Быт был осуждён в США за попытку продажи оружия.