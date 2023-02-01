Джонсон призвал Запад поставить Киеву танки, самолёты и артиллерию

Бывший британский премьер Борис Джонсон выступил за поставку тяжёлых вооружений украинским войскам.

1 февраля экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на полях мероприятия Atlantic Council, где публично призвал лидеров стран коллективного Запада передать в распоряжение армии Украины истребительную авиацию, тяжёлые танки и артиллерийские системы большой дальности.

По мнению Джонсона, западные державы обязаны поставлять подобное вооружение Киеву, поскольку украинский Генштаб имеет план для победы над Россией на поле боя.