Джонсон призвал Запад поставить Киеву танки, самолёты и артиллерию
2023-02-01 20:21
Бывший британский премьер Борис Джонсон выступил за поставку тяжёлых вооружений украинским войскам.
1 февраля экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выступил на полях мероприятия Atlantic Council, где публично призвал лидеров стран коллективного Запада передать в распоряжение армии Украины истребительную авиацию, тяжёлые танки и артиллерийские системы большой дальности.
По мнению Джонсона, западные державы обязаны поставлять подобное вооружение Киеву, поскольку украинский Генштаб имеет план для победы над Россией на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей