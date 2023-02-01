Лавров: Алжир не будет вводить санкции против России по указанию США

Сергей Лавров заявил о нежелании правительства Алжира поддерживать антироссийские санкции коллективного Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, в котором группа американских конгрессменов попросила госсекретаря США оказать давление на власти Алжира с целью их склонения к поддержке антироссийских санкций. По мнению Лаврова, алжирское правительство не станет вводить санкции против России по указу администрации Вашингтона.

Сергей Лавров отметил, что население Алжира является гордым народом, которое никогда не станет подчиняться приказам извне с целью угодить чужим интересам.