Заседание Совета безопасности ООН по Украине назначено на 24 февраля

Совбез ООН выбрал дату для проведения заседания, которое будет посвящено украинскому кризису.

Вечером среды пресс-служба Совета безопасности при Организации объединённых наций сообщила, что ведомство выбрало 24 февраля датой для проведения заседания Совбеза по вопросу боевых действий на территории Украины. Примечательно, что именно 24 февраля 2022 года в Украине началась российская спецоперация.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал о намерениях администрации Киева инициировать исключение России из ООН и её Совета безопасности.