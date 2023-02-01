Пригожин: войска России взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР

Евгений Пригожин рассказал о новых успехах российских военных на Донецком направлении ведения спецоперации.

1 февраля российский бизнесмен и основатель частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что штурмовые бригады добровольцев, сражающихся на стороне армии России, установили полный контроль над населённым пунктом Сакко и Ванцетти в Донецкой Народной республике.

Также Пригожин отметил, что информация об оперативном окружении Артёмовска российскими войсками на текущий момент не соответствует действительности.