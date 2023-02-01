МАГАТЭ сообщило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране

Пресс-служба МАГАТЭ сообщила о фиксации агентами ведомства нарушения на одном из иранских ядерных объектов.

В среду Международное агентство по атомной энергетике опубликовало пресс-релиз, в рамках которого рассказало, что в ходе инспекции ядерного завода Фордо в Иране на его территории были выявлены нарушения: в частности, центрифуги IR-6, обогащающие уран, были соединены между собой не так, как ранее заявляли сотрудники объекта.

По данным газеты Reuters, инспекция МАГАТЭ в Фордо прошла 16 января без предупреждения, и уже в тот же день работники предприятия сообщили организации об устранении нарушений.