Белый дом: слова Пескова говорят о заинтересованности России в ДСНВ-3
2023-02-01 20:46
Представитель Белого дома Кара Аберкромби утверждает, что Россия также как и США желает подписать договор ДСНВ-3, о чём свидетельствует новое заявление Дмитрия Пескова.
Вечером 1 февраля заместитель помощника Байдена Кара Аберкромби публично заявила, что слова Дмитрия Пескова о том, что Россия считает важным подписание ДСНВ-3 означают, что администрация Москвы желает ратифицировать подобный договор так же сильно, как и представители Вашингтона.
ДСНВ-3 является двухсторонним договором между Россией и Соединёнными Штатами, который предполагает планомерное и взаимное сокращение развёрнутых стратегических вооружений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей